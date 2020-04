Partij voor de Dieren vraagt om sluiten van de eendensector in Nederland

Nederland­se eendensec­tor, met veel bedrijven op de Veluwe en Zeewolde, valt stil

31 maart De totale eendensector in Nederland gaat tijdelijk op slot als gevolg van de coronacrisis. De afzet in Azië en Europa van eenden aan restaurants is bijna volledig stilgevallen, dus is besloten voorlopig te stoppen met het opfokken van eenden.