Pas op, de jeukrups is gesignaleerd in Ermelo!

Opgerolde wietkweke­rij in Ermelose woonwijk was tikkende tijdbom

16:35 Bewoners van een hofje in de Ermelose Zwaluwstraat hebben naast een tikkende tijdbom gewoond, aldus de plaatselijke politie na een inval in een drugspand. De rijtjeswoning is deze week op last van de burgemeester voor een half jaar gesloten.