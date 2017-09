Per dag kijken of parachutisten alsnog kunnen springen boven Ermelo

Woensdag is de dropping boven de heide bij Speuld afgelast vanwege de te harde wind. ,,Maar we willen dolgraag springen, dus we houden de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten,'' zegt woordvoerder Alex Fransen van de luchtmobiele brigade.

Verschillende sprongen

De herdenking bestaat uit vier dagen verschillende sprongen, in Ermelo op woensdag en vrijdag en in Ede op donderdag en zaterdag. Per dag wordt nu gekeken of de sprongen alsnog kunnen doorgaan.

,,Voor woensdag is de wind te hard,'' concludeert Alex Fransen. ,,Windstoten tot 80 en soms 100 kilometer per uur aan de grond betekent dat het in de lucht nog onstuimiger is. Het is niet verantwoord om te springen. Omdat alle andere activiteiten voor de toeschouwers afgeleid zijn van de sprongen, hebben we besloten voor donderdag alle evenementen te cancellen, dus het publiek hoeft niet te komen. Woensdagavond beslissen we of de sprongen op donderdag wel doorgaan en zo nemen we elke dag een beslissing.''