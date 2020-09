Pijnlijke nederlaag voor DVS'33-trainer Peter Wesselink tegen oude ploeg

Zelf je koffie pakken en geld achterla­ten: Rustpunten zien piek in gebruik in ‘coronava­kan­tie’

11 augustus Nu vele Nederlanders vanwege corona kiezen voor vakantie in eigen land, is er extra veel aanloop bij de ruim 600 Rustpunten in het land. Een pleisterplaats met eenvoudige voorzieningen voor fietsers en wandelaars waar iedereen zelf zijn koffie of frisdrankje kan pakken. Ouderwets vertrouwen gaat een heel eind.