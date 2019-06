Pinkstermarkt Ermelo afgelast vanwege harde wind; Aaltjesdagen Harderwijk draaien door

De pinkstermarkt in Ermelo is afgelast. Volgens de organisatie is het vanwege de stormachtige weersomstandigheden niet verantwoord om de markt door te laten gaan. Op de Aaltjesdagen in Harderwijk zijn om dezelfde reden enkele onderdelen geschrapt. De pinkstermarkt in Putten gaat wel ‘gewoon’ door.

,,We vinden het vreselijk jammer dat we deze beslissing moesten nemen, maar veiligheid gaat boven alles’’, zegt Ronnie Regeling, namens de VVV organisator van de pinkstermarkt in Ermelo. ,,In de ochtend zijn we nog wel begonnen met het opzetten van de kramen, maar toen de zeilen er op moesten ging het mis. Toen een kraam instortte, was het voor ons wel duidelijk dat de risico's te groot waren. Je moet het gevaar niet opzoeken.’’

Strop

Het is de eerste keer in negentien jaar dat hij een evenement heeft moeten afgelasten. ,,Het is best een strop. Voor zowel de kraamhouders als voor ons. Je hebt het al snel over enkele duizenden euro's. Over het algemeen werd er wel begripvol gereageerd.’’

Een luttele zes kilometer verderop, in Putten, gaat de pinkstermarkt wel ‘gewoon’ door. Met dien te verstande dat de helft van de kraamhouders niet is komen opdagen. Volgens organisator Karin Kubiak is er best veel wind, maar vallen de risico’s mee. ,,Ik heb stellig de indruk dat we in Nederland iets te snel in de stress schieten.’’ Ze roept inwoners van Putten op om gewoon naar het Kerkplein te komen, waar modelbouwers bezig zijn en live-muziek is.

Optimisme

Bij de Aaltjesdagen, het grote driedaagse evenement in Harderwijk, houden ze de moed er in. ,,We hebben een jaar hard gewerkt, we laten ons niet zomaar uit het veld waaien’’, zegt woordvoerder Christel van der Schouw. Toch hebben ze daar enkele onderdelen moeten schrappen, zoals kanovaren voor kinderen bij het Strandeiland en de kunstmarkt in het Plantagepark. Ook de springkussens worden vooralsnog niet opgeblazen. ,,We hopen dat het weer vanmiddag wat opknapt.’’

Veel afgelastingen