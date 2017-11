Plan 'zorgbuurt' in de herkansing

Belangrijkste ingreep is de bouwhoogte van het gebouw dat op de hoek van de Dennenlaan/Julianalaan moet komen. Dat gaat van vier naar drie lagen. Ook komen er meer grondgebonden woningen en huurhuizen in het middeldure segment (710 - 900 euro), en is een aantal vrijstaande woningen omgevormd tot twee-onder-een-kappers.

Omzien

Plan Liever Nou is de projectnaam van Zorggroep Noordwest-Veluwe voor de herinrichting bij het gesloopte Rehoboth, de Dillenburg en het Oranjepark. Jonge, oude, vitale en kwetsbare mensen die in dezelfde Ermelose buurt naar elkaar omzien, is het uitgangspunt. Het is de bedoeling dat het gebied tussen de Dennenlaan, Sparrenlaan, Constantijnlaan en Wilhelminalaan volledig nieuw wordt bebouwd met een mix van woningen, appartementen en zorggebouwen. Het bestaande zorgcomplex Dillenburg met de aanleunwoningen van het Oranjepark worden gesloopt. In totaal gaat het over 170 (zorg)woningen, een ontmoetingscentrum en een gezondheidscentrum.