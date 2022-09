Plotseling staan er honderden tuinkabouters in Ermelo: ‘Ik was blij verrast met deze actie’

Met video Overnach­ten in Hut van Cartouche in Speuld is een reis door de tijd: ‘Koningin Beatrix zat hier aan tafel’

Arnold ‘Cartouche’ van der Wal was een markant, haast mythisch figuur. Hij ontving talloze bekende gasten in zijn hut in de bossen van Speuld, onder wie koningin Beatrix en prins Claus. Toch scheelde het weinig of de ‘Hut van Cartouche’ was verdwenen. Peter en Monique Post hebben het gebouwtje gered, waardoor je nu in de voetsporen van Cartouche kan treden.

7 augustus