Politie Ermelo vindt bibberende drankrijder terug onder auto

Daar lig hij dan. Met zijn gezicht in het koude gras, met zijn handen geboeid op de rug en slechts gekleed in een korte broek en t-shirt. Weinig medelijden krijgt de drankrijder echter niet van de agenten die hem uiteindelijk overmeesterden na een wilde klopjacht over de straten van Harderwijk en Ermelo.

Die begon in de nacht van vrijdag op zaterdag toen de politie de man zag rijden en wilde aanhouden voor controle. In plaats van te stoppen doofde de man zijn autolichten en kneep er met hoge snelheid van tussen. Uiteraard met de politie op zijn hielen. Bijster veel kennis van de omgeving moet hij niet hebben gehad, want hij reed zichzelf klem in een doodlopende straat.

Daarmee was de jacht nog niet ten einde, want de man besloot er te voet vandoor te gaan. Een hondengeleider, twee motorrijders, twee collega’s op de fiets en een aantal collega’s in politieauto’s waren echter teveel van het goede. Ze troffen hem aan verstopt onder een auto, bibberend van de kou. De daaropvolgende blaastest wees uit dat de man had gedronken.

Onderkoeling