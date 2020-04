Politie haalt verwarde vrouw van het spoor in Ermelo: ‘Gelukkig begon m’n hond te grommen’

In Ermelo is vanochtend een verwarde vrouw van het spoor gehaald door de politie. Omdat ProRail direct was ingeseind, kon een aanrijding worden voorkomen. Wel liep het treinverkeer lichte vertraging op.

Rond 11.30 uur werd de vrouw gespot door voorbijganger Luc Bakker, die z’n hond aan het uitlaten was. Ze fietste op dat moment langs het spoor. ,,Ik kreeg haar in het oog doordat m’n hond begon te grommen’’, zegt Bakker,. ,,Als hij niet had gegromd had ik haar never nooit gezien.’’

Bakker heeft de vrouw vervolgens aangesproken, maar kreeg geen reactie. ,,Ze wierp mij alleen een kille blik toe’’, zegt de Ermeloër. ,,Ik heb direct 112 gebeld en probeerde daarna bij haar te komen. Dat lukte echter niet vanwege het grote hek dat langs het spoor staat.’’

GGZ

Een paar minuten later kwam de politie ter plaatse. Inmiddels was spoorbeheerder ProRail ook ingeseind, waardoor de intercity vanuit Zwolle op tijd snelheid kon minderen. Agenten zijn vervolgens een stukje met de trein meegereden, waarna de vrouw iets verderop van het spoor werd gehaald. Ze is hierop overgedragen aan GGZ.