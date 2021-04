Politie hervat met speurhonden zoektocht naar vermiste kanoër (27) uit Ermelo

videoDe zoektocht naar de sinds vorige week vrijdag op het Wolderwijd vermiste kanoër wordt vandaag voortgezet. Daarvoor zet de politie nu speurhonden in. De politie laat via Twitter weten rekening te houden ‘met alle mogelijke scenario's’.

Nadat vorige week een lege kano in het water gevonden werd direct een grote speuractie opgezet, waarbij onder andere een helikopter werd ingezet. Tot nu toe hebben alle acties nog geen resultaat gehad. De kanoër is van vrijdag op zaterdag, naar verluidt in het holst van de nacht, met een kano te water gegaan vanaf bungalowpark Aqua Horst. Schipper Daniel Wormsbecher trof de kano zaterdag nietsvermoedend aan. In de kano zat toen nog een fles drinken en een pak koeken.

Geen signalement

Op camerabeelden zou te zien zijn hoe de vermiste twintiger rond een uur of één ’s nachts met een kano het water op is gegaan. De camera reikt echter niet ver genoeg om ook te vastleggen hoe het hem verderop is vergaan. Betrokkenen zijn het er wel over eens dat hij geen schijn van kans heeft gehad als hij in het koude water is omgeslagen. De politie sluit echter niet uit dat de man zelfstandig op het droge is gekomen. De familie van de man wil niet met de pers praten en de politie voelt er niet voor om een signalement van de man te verspreiden.

,,Want als de man niet in het water is, zou hij overal kunnen zijn, dus is de kans dat er veel meer mensen met hetzelfde signalement zijn. Dan zouden we een foto kunnen delen, maar dat is een verregaande manier, waar we zorgvuldig mee omspringen”, liet politiewoordvoerder Simen Klok eerder weten.

Eerder maakten we deze video:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.