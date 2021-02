Politie maakt einde aan beginnend coronafeestje van studenten in Ermelo

In de achtertuin van de woning was voor negen uur net een begin gemaakt met een studentenfeestje. Zo was er onder andere een vuurtje gemaakt en waren er meerdere mensen aanwezig. Via WhatsApp-groepen was een uitnodiging verspreid voor het feestje. Daar waren veel jongeren op afgekomen en die zorgden met auto's voor drukte in de straat. De politie heeft het feest ontbonden en houdt de locatie de komende nacht in de gaten, zo is meegedeeld.