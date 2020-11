Politie moet voor de achtste keer achter ontsnapte pony's in Ermelo aan: wie is de schuldige?

Eerste kennisma­king met waarnemend burgemees­ter Ermelo is unaniem positief

27 november Zelden zal er zo reikhalzend worden uitgekeken naar een waarnemend burgemeester als in Ermelo. Alle fractievoorzitters van de politieke partijen in Ermelo zijn unaniem lovend over Dorine Burmanje, met wie ze donderdagochtend in Arnhem hebben kennisgemaakt.