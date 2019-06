Politie neemt in Ermelo en Putten aangiftes thuis op

Politie Veluwe-West komt aan huis om aangiftes op te nemen

5 juni Politie Veluwe-West gaat op afspraak aangiftes opnemen bij de mensen thuis, op het werk of een andere locatie. Hierdoor zijn de politiesteunpunten in Ermelo en Putten minder vaak open. Het hoofdbureau in Harderwijk houdt wel op doordeweekse dagen de deuren van 9 tot 17 uur geopend.