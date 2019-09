Politie onderzoekt gevonden lichaam in woning Ermelo

Klimaatdoe­len Ermelo blijven overeind, ondanks 'draai’ CDA

10:00 Het CDA krijgt in de gemeenteraad geen bijval in zijn pleidooi om de klimaatdoelen in Ermelo op te schorten. De overige partijen houden voorlopig vast aan ‘2030’. Ze vinden dat het CDA ‘draait’ en laken de manier waarop de partij de knuppel in het hoenderhok gooit: via de media.