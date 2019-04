Politie onderzoekt op straat gevonden lichaam in Ermelo, misdaad niet uitgesloten

Het doel om benauwde kinderen te helpen, hield Stichting Steunfonds Salem 25 jaar in het zadel

21 april Er zat nog 54.000 euro in de pot. En dat is nu op. Met het opheffen van de Stichting Steunfonds Salem is het restantbudget verdeeld over instellingen die zich inzetten op het gebied van longbehandelingen. Het doel waarvoor de stichting uit Ermelo zich 25 jaar lang hard maakte door het astmabehandelcentrum Salem te ondersteunen.