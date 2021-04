Politie sluit niet uit dat vermiste kanoër uit Ermelo (27) zelf uit het water is gekomen

De man is vrijdagavond met zijn kano te water gegaan, vermoedelijk in de buurt van de jachthaven van Strand Horst. Zaterdag werd zijn gele kano gevonden in de vaargeul tussen Horst en Zeewolde. De politie wil niets zeggen over de omstandigheden waaronder hij is vertrokken, of te water is gegaan. Door onderzoek staat wel vast dat hij vrijdagavond het water op is gegaan.