Politiek Ermelo blikt terug op roerige raadsperiode: ‘Bestuurscrisis? Die is er nooit geweest’

Onderste steen boven? Ermelose politiek krabbelt nu al terug

De onderste steen zou moeten bovenkomen, in de hoofdpijndossiers waardoor burgers en bedrijven hun vertrouwen in de gemeente Ermelo hebben verloren. Of dat gebeurt is echter twijfelachtig. Het onderzoek dat de gemeenteraad aankondigde na het opstappen van burgemeester André Baars wordt al afgezwakt voordat het is opgestart. De raadsenquête die daarop zou volgen, het allerzwaarste onderzoeksmiddel, komt er mogelijk zelfs helemaal niet. De vraag is of de burgers zo wel serieus worden genomen.

29 januari