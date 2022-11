Politiek Ermelo speelt voor Sinterklaas en deelt financiële meevallers uit aan inwoners

New York Pizza moet Stations­straat in Ermelo alweer verlaten: gemeente trekt vergunning in

Het is nu definitief. Nadat de rechter in september al een streep zette door horeca aan de Stationsstraat in Ermelo en dus de vestiging van New York Pizza, trekt de gemeente Ermelo de eerder verleende vergunning in en volgt hiermee de uitspraak van de rechter. Dus moet de afhaal- en bezorgpizzeria, die begin mei de deuren opende, het pand alweer verlaten.

2 november