Politiek Ermelo vindt dat bedrijventerrein weg moet, maar partijen zijn verdeeld over haalbaarheid

Vorige maand uitten de bewoners van de Oude Telgterweg een hartenkreet. Ze riepen de gemeente op werk te maken van de verplaatsing van bedrijventerrein Kerkdennen. ,,Dan zijn we in een klap van alle problemen af’', aldus Harry Berg van het Bewonerscollectief Oude Telgterweg. ,,Daar is heel Ermelo bij gebaat. Want we hebben allemaal last van grote vrachtwagens die door woonwijken rijden.’’