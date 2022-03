Politieke aardverschuiving in Ermelo: nieuwkomer één-Ermelo samen met CDA de grootste partij

Uitslag verkiezingenEen ware politieke aardverschuiving in Ermelo. Nieuwkomer één-Ermelo schiet uit de startblokken en behaalt maar liefst 5 zetels. Het CDA blijft in absolute stemmen de grootste partij, maar levert wel een zetel in. Met 5 zetels delen de christendemocraten de koppositie met één-Ermelo. Grootste verliezer is BurgerBelangen Ermelo (BBE), die twee zetels verliest en op 1 blijft steken.

Belangrijkste voorlopige conclusie is dat de huidige coalitie haar meerderheid lijkt kwijt te raken. Dat lag in de lijn der verwachting, aangezien Progressief Ermelo (PE), BBE, SGP en de VVD al op een dun koord balanceerden. De coalitie had met 12 van de 21 zetels de afgelopen jaren een nipte meerderheid. BBE-lijsttrekker Han Wilhelm zei gisteren al tegen de Stentor dat hij rekende op zetelverlies.

Nieuwkomer Eén-Ermelo viert intussen feest. ,,Een fantastisch resultaat’’, zegt lijsttrekker Henri Luitjes opgetogen. ,,Dit is waar je van droomt. Ons verhaal is goed begrepen in Ermelo en het is duidelijk dat de kiezer iets ander wil.’’ Luitjes laat weten dat één-Ermelo inzet op coalitiedeelname.

Zetels inleveren

Opvallend is dat bijna alle partijen zetels inleveren. Progressief Ermelo en de ChristenUnie gaan allebei van 4 naar 3 zetels. De VVD en SGP blijven steken op twee zetels, hetzelfde aantal als ze nu hebben.

BBE is de grote verliezer van de avond: de partij gaat van 3 zetels naar 1. Er was de laatste weken het nodige tumult binnen BBE, fractie en bestuur vochten elkaar de tent uit. Dat geruzie lijkt dus zware gevolgen te hebben voor de partij.

De opkomst was in Ermelo 60,8 procent.

Splijtende onderwerpen waren er deze verkiezingen amper in Ermelo. Dat er meer woningen gebouwd moeten worden, daar zijn alle partijen het wel over eens. Gemeentelijke financiën zijn een heet hangijzer, maar na een explosieve stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb), zijn vriend en vijand het erover eens dat de lokale lasten zoveel mogelijk beteugeld moeten worden. Zelfs de koopzondag is nauwelijks een issue in Ermelo.

Viel er dan niets te kiezen? Integendeel. Ermelo heeft een roerige, knotsgekke raadsperiode achter de rug. Wat begon met een ‘staatsgreep’, mondde uit in een felle strijd binnen het college, met als gevolg de zelfgekozen aftocht van burgemeester André Baars. Het was de climax in een zware bestuurscrisis, die nog altijd doorettert.

Deze crisis leidde tot oprichting van nieuwkomer één-Ermelo. De partij wil naar eigen zeggen afrekenen met de ‘ritselcultuur’ binnen het gemeentebestuur.

21 zetels

In Ermelo waren opnieuw 21 zetels te verdelen. Met 12 zetels had huidige coalitie de afgelopen jaren een minimale meerderheid. In 2018 werd het CDA met zes zetels opnieuw de grootste partij, gevolgd door de CU (4) en PE (4). BBE veroverde drie zetels en de VVD en de SGP allebei twee.

