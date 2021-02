Pony-opvang De Shetterie vlucht in galop vanuit Ermelo naar Epe

Vader omgekomen motorrij­der uit Ermelo vergeeft Puttenaar Bart H.: ‘Zo heb ik mijn kinderen altijd opgevoed’

1 februari ,,Je hebt geen idee wat je hebt aangericht. Wat een gat je hebt geslagen in onze familie. Maar toch vergeef ik je. Want zonder vergeving is er geen ruimte voor licht.’’ De woorden van de vader van Jeroen van Veen uit Ermelo kwamen donderdag hard binnen in de Zutphense rechtszaal. Jeroen kwam om het leven bij een verkeersongeval op 28 maart in Putten. Hij werd niet ouder dan 37 jaar.