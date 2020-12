Pony's gaan er midden in de nacht vandoor in Ermelo, ontsnapte dieren weer terug bij de eigenaar

Man (80) ontpopt zich tot seriebe­smeur­der van Boeddha­beel­den in Ermelo: ‘Ik ben in de waan geraakt’

14 december Een 80-jarige inwoner van Ermelo heeft het in de afgelopen tijd voorzien op Boeddhabeelden in zijn woonplaats. Hij besmeurde ze met verf en gooide er een kapot. Waarom is niet echt duidelijk geworden tijdens zijn strafzitting voor de politierechter in Zutphen. J.L. kreeg een voorwaardelijke boete opgelegd van 600 euro.