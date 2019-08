Prachtige start van de dag, ochtendmist zorgt voor sprookjesachtige plaatjes

Op de Veluwe maar ook in de omgeving van de IJssel kan het door het temperatuurverschil 's ochtends vlak na zonsopkomst flink mistig zijn. Volgens het KNMI wordt niet voor niets in de zomer gesproken over ‘mist op klomp- , boomtop - of koehoogte’ want deze mist vormt zich op grondhoogte en komt vooral in deze periode vaak voor. Grondmist zie je veel over bos- en heidegronden maar ook over sloten, weilanden en water. Grond-, klomp- of koeienpotenmist: het verschijnsel zorgt dezer dagen voor een prachtig schouwspel in de regio.