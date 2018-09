Primeur 'gasloos' in Ermelo

Zo'n 60 belangstellenden liepen warm voor de voorbeeldwoning in de Vogelbuurt, die door UWOON gerenoveerd is van energielabel E naar A en een jaar wordt opengesteld. ,,We hebben bij deze woning uit begin jaren zeventig een nieuw dak aangebracht op nieuwbouwniveau en kunststof kozijnen geplaatst met driedubbel glas", vertelt projectleider Gerrit van Oene. ,,We hebben 29 zonnepanelen geplaatst en vloerisolatie toegepast. De tapwater warmtepomp zorgt voor warm water uit de kraan. Je kunt met warm water douchen op een voorraadvat van 250 liter." Maar daarmee is het nog niet af. Zo vallen de infrarood verwarmingspanelen aan het plafond op. Door het huis hangen er acht in totaal. De straling geeft een aangename warmte af. ,,Deze panelen zijn per onderdeel instelbaar."

UWOON heeft ook een nieuwe keuken geplaatst met inductiekookplaat, energiezuinige vaatwasser, koelvriescombinatie en afzuigkap. De totale investering bedraagt 70.000 euro. ,,De bedoeling is dat het stroomverbruik op 0 komt, dat er geen energielasten meer zijn. Met de huidige zonuren komen we uit op zo'n 12.000 kWh, terwijl een huishouden er normaal 4.000 nodig heeft.''

Zonnepanelen

De proefwoning is de eerste aanzet tot het gasloos maken van de hele wijk West. UWOON zorgt voor verduurzaming van 214 huurwoningen. De extra's van een energiezuinige keuken, infraroodverwarming en zonnepanelen worden niet standaard geplaatst. Wel krijgen ze allemaal kunststof kozijnen en vloer- en dakisolatie. Met een servicecontract kan een huurder tien zonnepanelen laten plaatsen. ,,Energielasten gaan omlaag en het comfort wordt beter. We hopen in oktober 2019 klaar te zijn."

Directeur Moniek van Balen vult aan: ,,Het gasnet is aan vervanging toe en wij leveren graag een bijdrage. Maar bij de keuzes moeten we er ook rekening mee houden dat onze huurders lagere inkomens hebben."

Financieringsmogelijkheden

Ook Marjo Kroese, gemeentelijk projectleider van Wijk West aardgasvrij, is aanwezig. ,,Dit is een wijk van 470 huizen en dat doen we niet van vandaag op morgen. We zitten met een werkgroep in de oriënterende fase en onderzoeken vragen en zorgen die iedereen heeft. Wat zijn de technische mogelijkheden - samen of individueel - en welke financieringsmogelijkheden horen daarbij? Eind dit jaar hopen we samen met de bewoners een 'concept wijk warmteplan' te hebben opgesteld."

Huurders zijn nieuwsgierig naar wat er in hun huis gaat gebeuren, kopers onderzoeken de mogelijkheden. ,,De panelen zou ik het liefst geïntegreerd willen hebben in het plafond", zegt een bezoeker. ,,Het is mooi om te zien, maar ik moet er nog over nadenken of ik het doe."