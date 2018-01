Professionele inbrekers op roverspad in buitengebied Ermelo en Putten

Nieuw project van koor Duende uit de Veluwe

16 januari Het Wereldmuziekkoor Duende, met leden uit voornamelijk Harderwijk, Ermelo en Nunspeet start een project waarbij Jiddische, Herbreeuwse en Ladino liederen worden ingestudeerd. Het slotakkoord is in april als een optreden wordt gegeven in de Oude Synagoge in Harderwijk. Dat programma wordt uitgebreid met Joodse verhalen, gedichten en kunst. Diny Liefers van Duende vertelt er over.