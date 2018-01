ProRail: 'Storing in Ermelo duurde uitzonderlijk lang'

video Weer treinen tussen Putten en Nunspeet nadat spoor­weg­over­gang 6 uur dichtbleef

6 januari Er rijden weer treinen tussen Putten en Nunspeet. Bij een spoorwegovergang in Ermelo gingen de spoorbomen vanmiddag al sinds 13.30 uur niet meer omhoog. Op beelden is te zien dat het verkeer over de gesloten overgang rijdt. De overgang is defect, hierdoor blijven de slagbomen gesloten. In verband met reparaties aan de overgang is het spoorverkeer stilgelegd.