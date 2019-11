Protestantse Kerk lokt jonge gezinnen kliederend naar kerken op Veluwe

Bijvoorbeeld in Eerbeek, waar kliederkerk is gelieerd aan de plaatselijke basisschool De Triangel of in Ermelo waar inmiddels een proef van een jaar draait. Op 11 december is er in de Regenboog in Harderwijk dan nog een eenmalige kliederkerk voorafgaand aan het Kerstfeest met de Zandtovenaar dat die woensdagavond wordt opgenomen op de Vischmarkt in Harderwijk.