Psychiatrisch patiënt trapt beveiliger GGZ-instelling in Ermelo: ‘Ik hak al jullie koppen eraf’

Ermelose politiek bijt op tong in crisis rond burgemees­ter Baars

28 oktober Nog langer het hoofd van de burgemeester dat op het hakblok ligt, zonder te weten of het mes gaat vallen... En nog langer politieke chaos... Dat de gemeenteraad pas over twee weken in debat gaat over de crisis rond André Baars, maakt de situatie in Ermelo nog onwerkelijker.