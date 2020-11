Publiek is dubbel over het vertrouwen in de wethouders van Ermelo

Het meest stellig is Eibert Kuiper, die voor het CDA in de jaren ’90 acht jaar wethouder is geweest in Ermelo. Kuiper: ,,Dat burgemeester Baars is opgestapt vind ik triest voor hem, maar ik begrijp het wel, hij had geen vertrouwen meer. De wethouders moeten hun portefeuille ook beschikbaar stellen, vind ik. Zo werkt dat in een bestuur met een collegiale mentaliteit. Fouten zijn niet alleen door de burgemeester gemaakt, ook wethouders moeten in de spiegel kijken. Wegwezen en een college vormen met nieuwe mensen.’’