Raad Ermelo wil mannelijke wethouder vervangen door vrouw

Politie zoekt getuigen van inbraak juweliers­zaak in Ermelo

17 april De politie van zoekt mogelijke getuigen van een inbraak in een juwelierszaak in het centrum van Ermelo. Meerdere dieven drongen twee weken geleden in winkelcentrum De Enk een juwelierszaak in. De politie hield na meldingen de wegen in het centrum dicht, in de hoop de dieven te pakken.