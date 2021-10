Raad van State beoordeelt strijd over hoteltoren tussen Ermelo en Zeewolde: mooi uithangbord of horizonvervuiling?

Wereldwijd tekort aan karton: kunnen onze sinter­klaas­ca­deaus straks wel bezorgd worden?

27 augustus Het is velen een doorn in het oog: terwijl een groot deel van Nederland nog vakantie viert, liggen de pepernoten al weer in de winkel. Maar moeten we nu ook al onze sinterklaascadeaus gaan bestellen? Door het tekort aan karton, zou het zo maar kunnen dat producten in het najaar niet verstuurd kunnen worden. Omdat er geen doosje omheen kan.