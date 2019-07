Raad van State dwingt Ermelo tot actie in palletconflict Ten Hove

Haalbaarheidsonderzoek

Eerder droeg de rechtbank de gemeente op om alsnog handhavend op te treden. Maar daar zag Ermelo van af. Die is bezig met een zogenoemd haalbaarheidsonderzoek voor een betere invulling van de Haspelse Strook. De gemeente wilde de uitkomsten van dat onderzoek afwachten om daarna te beslissen om of de opslag alsnog te legaliseren, of Ten Hove te dwingen de opslag te ontruimen. De Raad van State vindt dat te lang duren. Bovendien bestaat er grote twijfel of de uitbreiding van Ten Hove op die kwetsbare plek wel valt te legaliseren in een bestemmingsplan. Mogelijk zal het bedrijf op termijn moeten verhuizen en plaats maken voor recreatie- en natuurontwikkeling in de strook. De gemeente is nu weer aan zet.