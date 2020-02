Raad van State ziet geen harde toezegging voor behoud bijgebouwen in Speuld

Later dit jaar volgt er nog een bodemzaak waar de Raad dieper op het conflict tussen de gemeente Ermelo en de familie Van Grinsven-Günther ingaat. Maar dan zullen de twee bijgebouwen aan de Koningsweg intussen wel verwijderd zijn. Of de gemeente moet alsnog een bouw(omgevings)vergunning verlenen, maar die kans lijkt niet zo groot.

‘Geen toezeggingen’

De Raad is het in ieder geval niet eens met de familie dat een ambtenaar van de gemeente ondubbelzinnige en keiharde toezeggingen heeft gedaan dat de bijgebouwen, die buiten het aangewezen bouwvlak zijn gebouwd, vergunningsvrij gebouwd mochten worden. Op basis van eerdere verklaringen van de ambtenaar zelf en de aangevoerde informatie concludeert de Raad dat er geen hard bewijs is voor eventuele toezeggingen.

De gemeente stond dan ook in haar recht om de familie een dwangsom van 2.000 euro per week per gebouw, met een maximum van 20.000 euro per gebouw. Eerder zei Job van Grinsven nog dat hij zonder die toezegging van de ambtenaar nooit voor 120.000 euro twee gebouwen achter zijn woning had laten bouwen. Tijdens de rechtszaak gaf hij aan de gebouwen nog wel te kunnen verplaatsen naar binnen het bouwvlak, maar dat kost ook enkele tienduizenden euro’s.