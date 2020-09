Raadslid Ermelo: ‘Dorp is niet gastvrij voor mensen met een zwakke blaas’

Bij hoge nood in Harderwijk ’s nachts naar havenkan­toor of mogelijk Houtwalga­ra­ge

16 april Mensen met blaas- of darmproblemen, invaliden en anderen die zijn aangewezen op een ruim toilet, kunnen over enige tijd desnoods midden in de nacht terecht in het nieuw te bouwen havenkantoor op de Havendam in Harderwijk. En mogelijk in de parkeergarage Houtwal.