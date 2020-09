Rachel (33) uit Ermelo is boegbeeld landelijke campagne: ‘Met mijn bovenkamer is niets mis’

Ingewik­keld onderzoek naar verhuizing Ermelose pallethan­del nog dit jaar klaar

7 september Het onderzoek naar het verplaatsen van pallethandel Ten Hove en enkele andere bedrijven langs de Haspel in Ermelo, is voor het eind van dit jaar klaar. Buurtbewoners zitten daar om te springen, maar mede door corona duurt het allemaal langer dan verwacht, zegt wethouder Laurens Klappe. ,,Het is een zeer ingewikkelde zaak, met verschillende belangen.”