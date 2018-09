Radiozenders West-Veluwe verder als één organisatie

Veluwe FM Ermelo/Putten blijft uitzenden vanuit cultureel centrum Stroud in Putten; Veluwe FM Harderwijk heeft sinds 1 mei een nieuwe studio in het verbouwde stadhuis. Bezoekers konden daar zaterdag de apparatuur bekijken en een live-uitzending bijwonen.

,,We zaten in het gebouw van de Harmonie aan de Van Geuslaan aan de rand van Harderwijk. Nu zitten we in het centrum van de stad, midden in de samenleving’’, zegt voorzitter Henk Eijsenga. ,,We hebben een hele nieuwe opnamestudio met de modernste digitale apparatuur.’’