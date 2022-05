Rauwe melk maakt opmars op de Veluwe: ‘Bijna de ouderwetse smaak uit mijn jonge jaren’

Inwoner Ermelo (65) opgepakt voor rol bij massaslach­ting in Rwanda

Een 65-jarige man uit Ermelo is afgelopen woensdag aangehouden. Rwanda verdenkt deze voormalige legerofficier ervan dat hij betrokken is geweest bij de genocide in Rwanda in 1994 en heeft om zijn uitlevering gevraagd, meldt het Openbaar Ministerie.

13 mei