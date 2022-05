Rauwe melk maakt opmars op de Veluwe: ‘Het is goedkoper dan in de supermarkt’

Het allerleukste? Het contact met de klanten. Eefje Meihuizen-Kuyt is dolblij met de reuring die de melktap op haar erf in Leuvenum met zich meebrengt. ,,Veel mensen weten niet wat er op een boerderij gebeurt. Dit is een mooie manier om te laten zien wat we doen en waarom we bepaalde keuzes maken.”