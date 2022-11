Rechter zet streep door uitlevering van genocide verdachte Pierre-Claver (66) uit Ermelo aan Rwanda

Is beroemd Veluws edelhert Hubertus nu te koop als overheer­lijk hertenbief­stuk­je bij de supermarkt?

Toch even twee keer kijken voor liefhebbers van hertenbiefstuk. In de lokale PLUS-supermarkt in Ermelo ligt het legendarische edelhert Hubertus in de schappen. Of gaat het hier niet om wild van de fotogeniekste bewoner van de Hoge Veluwe? Directeur Van Voorst tot Voorst van het park weet het zeker: ,,Wij geven onze biefstuk geen naam!”

22 oktober