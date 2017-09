Regen spelbreker Horse Event; zaterdag afgelast

Gister opende het grootste evenement op de west Veluwe nog met groot optimisme. Op de facebookpagina verscheen om 11.00 uur: ,,Horse event 2017 is geopend en ook al regent het, wij zorgen voor een zonnetje”. De sfeer was ook zo. ,,De bezoekers hadden goeie zin. Niemand liet zich door de regen weerhouden te komen en genoot met volle teugen van de shows en de workshops”, aldus Eline de Groot van de organisatie.

Verzadigd

,,Gisteravond begon het op een gegeven moment zo te regenen dat we zagen dat het terrein verzadigd raakte. Maar voordat je de beslissing neemt om de zaterdag eruit te gooien, is er nog heel veel gepraat. Vannacht om twee uur is de knoop doorgehakt. Wat we met zondag doen, wordt vanmiddag om twee uur besloten. Dan maken we ook bekend of mensen met een zaterdagkaart, zondag welkom zijn”.