Regenbuien, maar soms ook zon in Ermelo vandaag

Met Poll Harderwijk laat oog vallen op strand van het Dolfinari­um, dierenpark reageert stomver­baasd

Wordt het strand van het Dolfinarium in Harderwijk in de toekomst (weer) openbaar toegankelijk, net als vroeger? De gemeente koestert die wens en wil hierover in gesprek met het dierenpark. Het Dolfinarium reageert stomverbaasd en gooit meteen de deur dicht. ,,Ons strand openstellen voor het publiek is absoluut niet aan de orde.’’