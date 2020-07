Rel in Ermelo na botsing tussen wethouder Van der Velden en burgemeester Baars: ‘Had nooit zo ver mogen gekomen’

Het begon naar verluidt allemaal op 13 juni met een bezoekje van SGP-wethouder Leo van der Velden aan café De Molenaer in Ermelo. Dat schetst de wethouder zelf in een interview met het lokale medium Ermelo van nu. Vervolgens ontstond ophef over de vraag of hij zich daarbij aan de coronavoorschriften - anderhalve meter afstand - had gehouden. Van der Velden vertelt in het interview dat burgemeester André Baars hem daar telefonisch vragen over stelde, maar dat hij daarna een tip kreeg dat de burgemeester ‘al acht dagen eerder’ zijn ‘gangen was nagegaan’.