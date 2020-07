Rel legt bom onder gemeentebestuur Ermelo, wethouder Van der Velden tot september thuis

Rel in Ermelo na botsing tussen wethouder Van der Velden en burgemees­ter Baars: ‘Had nooit zo ver mogen komen’

1 juli Een rel in bestuurlijk Ermelo, waar wethouder Leo van der Velden en burgemeester André Baars lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. ,,We zijn allemaal onaangenaam verrast’’, zegt Anneke Knoppert namens de coalitiepartijen. CDA-fractievoorzitter Sarath Hamstra verwacht excuses van de wethouder: ,,Ik voel me beschadigd en geschoffeerd.’’