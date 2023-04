Restaurant in Ermelo likt wonden na verlies Michelinster: ‘Het lek is boven, maar net te laat’

Exa­menstunt in Hoevelaken loopt uit de hand: zowel politie als brandweer rukt uit

Een examenstunt van scholieren van het Van Lodenstein College in Hoevelaken is donderdagochtend een tikkie uit de hand gelopen. Zij staken voor de hoofdingang van de middelbare school hooi in de brand, waarna de brandweer er aan te pas moest komen om het vuur te blussen.