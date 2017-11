Restaurant Roode Koper wil naar top 40 in Lekker-lijst

Het lekkerste restaurant op de Noordwest-Veluwe is nog altijd 't Nonnetje. Maar opgepast: het Roode Koper in Ermelo zit het Harderwijker restaurant op de hielen

Een en ander blijkt uit de Lekker-lijst van 2018. Chefkok Dennis van den Beld blijft echter nuchter. ,,Het is voor ons echt geen doel om het Nonnetje te verslaan", zegt hij. ,,Dat is een totaal ander bedrijf. Onvergelijkbaar. Zij doen alleen lunch en diner, vijf dagen per week en zijn keukentechnisch heel hoogstaand. Dat zijn wij ook wel, maar doen wel zeven dagen per week drie serviezen. Wat dat betreft is het al knap dat we zo hoog staan."

Progressie

In de lijst van restaurantmagazine Lekker maakt het Roode Koper van de regionale restaurants jaarlijks de meest progressie. 't Nonnetje staat al drie jaar achter elkaar stevig in de top dertig (34e in 2016 en 2017, en 33e deze keer) en ook het derde restaurant in de top honderd, Basiliek Harderwijk, blijft status quo (60, 58, 57). Het Roode Koper klom in die jaren van 72, naar 52 en nu naar 48.