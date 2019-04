Roep om ‘containerwoning’ Ermelose jeugd zwelt aan: raad wil voor zomer plan zien

Basis­school­kin­de­ren krijgen straks les op middelbare scholen in Harderwijk en Epe

6:53 Leerlingen van openbare basisscholen op de Veluwe gaan in de toekomst vaker les krijgen op RSG ’t Slingerbos Levant in Harderwijk en Zeewolde en bij RSG Noordoost Veluwe in Epe.