videoNederland is een primeur rijker: een prefabrotonde. En hij ligt in de N302 bij de paardensportbond KNHS in Ermelo. Als een puzzel wordt de rotonde dit weekend in twee dagen stukje voor stukje in elkaar gelegd: 120 voorgefabriceerde elementen in totaal.

Het doel van de provincie Gelderland is helder: duurzaam bouwen in zo kort mogelijke tijd. Leicon Verkeersgeleiding had daar de oplossing voor: de prefabrotonde. Brein achter het concept is Henk Jan Röfekamp die deze zaterdag vol trots het legwerk van KWS bekijkt. Hij noemt het een 'fantastisch' schouwspel. ,,Je bedenkt eerst met z'n allen iets, dan ga je het ook werkelijk bouwen en als het in de praktijk dan ook nog blijkt te werken is dat heel mooi."

Quote We hebben hem voor proef al eens in elkaar gelegd

Hij twijfelt er geen moment aan dat de betonpuzzel perfect in elkaar past. ,,We hebben hem voor proef al eens in elkaar gelegd. Dan is het wel heel spannend of het laatste stuk past."

Voor Röfekamp is het voorfabriceren geen nieuwtje. Leicon levert al langere tijd prefab rammelstroken, de rand in het midden van de rotonde. ,,Maar nu dus ook de rijlopers, zoals we de wegdelen noemen. Die moeten een voortdurende belasting kunnen verdragen."

Recycle-rotonde

Wilbert de Hoog heeft daar namens de provincie alle vertrouwen in. ,,Normaal gesproken moet een rotonde dertig jaar mee gaan." Mocht om welke reden dan ook de rotonde eerder zijn nut verliezen dan is het volgens Röfekamp met deze werkwijze juist zo mooi dat de platen elders neergelegd kunnen worden. ,,Of we breken ze en maken er weer betongranulaat van."

Duurzaam dus. En dat was het doel. Dat het werk van normaal twee weken, met vier tot zes weken verkeersoverlast, nu in twee dagen gedaan kan worden is het andere voordeel. Minder dagen omrijden, betekent minder brandstof en CO2-uitstoot.

Archeologen

Als maandagmorgen om 6 uur 48 rammelstroken, een even aantal rijlopers en acht elementen per 'poot' worden opengesteld voor verkeer is er ook een oversteek gemaakt voor fietsers en ruiters. Een van de rotondepoten is bedoeld voor menwagens die de hei op willen. Op dit moment loopt dat spoor nog dood, want voor de vervolgroute moet er eerst de archeologische dienst aan te pas komen.

Webcams

Het werk is live te volgen via twee webcams: www.gelderland.nl/N302