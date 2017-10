Ruim 7 ton overschot bij gemeente Ermelo

Identiteit gevonden lichaam in Ermelo nog niet vast te stellen

29 september De identiteit van de persoon die donderdagmiddag levenloos is gevonden in het bos bij de Oude Arnhemse Karweg bij Ermelo is niet vast te stellen. Dat meldt de politie vanavond. Daarbij benadrukt politie Gelderland dat er geen aanwijzingen zijn dat de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen. Het stoffelijk overschot werd aangetroffen door een wandelaar met zijn hond.