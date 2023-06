Ruim tweehonderd camera's in Ermelo bij politie bekend

Vernielde uitkijkto­ren in Harder­wijks bos krijgt opvolger (nog wel even wachten op de stikstof­test)

Bijna zes jaar nadat de uitkijktoren in het bos bij Harderwijk na vernielingen niet meer veilig te beklimmen was en moest worden afgesloten, zijn er plannen voor de bouw van een nieuwe. De kosten bedragen 190.000 euro. Of het echt zover komt is nog steeds niet duidelijk.