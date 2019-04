Sandra snelde naar ongeluk op spoorwegovergang in Ermelo: ‘die man had echt een engeltje op z’n schouder’

video ‘Kleum­school’ in Ermelo kan niet wachten tot verhuizing: van muf en duf naar ruim en licht

10 april Landelijke aandacht, tot het Jeugdjournaal toe, kreeg een ludiek filmpje over kleumende kinderen in de Prins Willem Alexanderschool in Ermelo. Nu, nog geen anderhalf jaar later, is een splinternieuwe school zo goed als af. Glunderend van trots geeft directeur Christie van Seventer de Stentor alvast een ‘sneak preview’.